В нижегородских школах усилят меры безопасности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову немедленно проработать вопрос об усилении мер безопасности в школах в связи со стрельбой в школе Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проверку соблюдения мер безопасности в школах проведут совместно с муниципалитетами и руководством образовательных заведений. Глава региона попросил подключиться к работе и правоохранительные органы.

Также Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в казанской гимназии. "Нижегородцы сегодня скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал губернатор.