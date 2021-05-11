В Пензе при столкновении автобуса с фурой погибла девушка

ДТП произошло в понедельник около 20.30 вечера на федеральной трассе М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области. Рейсовый автобус ПАЗ, который следовал из Пензы в поселок Кижеватово, высаживал пассажиров, когда в него врезалась фура.

В результате столкновения погибла 16-летняя девушка, еще восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в СУ СК по Пензенской области. Среди пострадавших трое детей.

Задержан 73-летний водитель фуры, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Власти Пензенской области окажут помощь пострадавшим в ДТП, такое поручение дал врио главы региона Олег Мельниченко. Оперативно им оказывается медицинская и психологическая помощь.