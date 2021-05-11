Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Корсун, как руководитель фракции КПРФ, выступил с инициативой оказать поддержку тем, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Эти дети так и не увидели детства - им пришлось стоять у станков, производя оружие, которое помогло одолеть врага. Фото: ПермГасПи

О том, что нужно сделать для этой категории населения, он рассказал "Российской газете".

Какими, на ваш взгляд, должны быть льготы для детей войны? Кто входит в эту категорию граждан?

Владимир Корсун: Дети войны - это те, кто родился в период с 1928 по 1945 год. Большинство из них трудились в те тяжкие времена наравне со взрослыми, а им едва исполнилось 10-12 лет. Работали на фабриках, заводах, в колхозах, внося свой вклад в нашу великую Победу. К сожалению, сегодня труд этих людей никак не оценен. Многие получают небольшую пенсию, нет льгот, нет должного внимания.

Мы на федеральном уровне предлагаем ввести для них следующие льготы. Это бесплатная медицинская помощь, право на реабилитацию, преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные объединения. Дать детям войны преимущество при выделении земельного участка для строительства жилья.

Кроме того, предусмотреть для этой категории граждан внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в центры социального обслуживания, на получение социальной помощи на дому. И самое главное предлагаем назначить им ежемесячную выплату денежного пособия в размере пяти тысяч рублей, причем независимо от наличия оснований для получения других денежных выплат.

Прошло достаточно много времени, почему этот закон не был принят раньше?

Владимир Корсун: Законы о детях войны существуют в разных странах, например в Беларуси, даже в Германии. Мы в Пермском крае неоднократно пыталась утвердить льготы для этой категории населения. Шесть раз выходили с таким предложением в Законодательное собрание, и шесть раз депутаты не поддержали нас. В прошлом году я предлагал выплатить детям войны по тысяче рублей ко Дню Победы. Но, к сожалению, даже здесь коллеги не согласились со мной.

В то же время уже в 23 регионах РФ приняты и действуют подобные законы. Так, в Москве закон о поддержке детей войны вступил в силу с нынешнего года. Жителям столицы, относящимся к этой категории, ежемесячно выплачивается по 1643 рубля, предоставлено право на бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда к месту лечения и обратно.

Кроме того, дети войны, проживающие в Москве, имеют право бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта, включая электрички. Также у них есть возможность оплатить изготовление и установку зубных протезов за счет бюджетных средств. Различные льготы есть и в других регионах, таких как Амурская область, Ненецкий автономный округ. Только Прикамье никак не может собраться и принять соответствующий закон.

Деньги выделяются из краевого бюджета на разные цели, а вот помочь детям войны пока не получается.

Владимир Корсун: Надо дать детям войны ощущение того, что о них заботятся, их ценят, о них не забыли. Фото: ЗС ПК

Почему детям войны нужны эти льготы, ведь они имеют их как пенсионеры, ветераны и на других основаниях?

Владимир Корсун: Дело в том, что на самом деле они получают не так уж и много. Например, в Пермском крае проживает около 100 тысяч детей войны. Из них примерно тысяча не имеет никаких социальных выплат, кроме пенсии. В других регионах их число еще больше. Всего же в России сегодня порядка 10 миллионов детей войны, из них более двух миллионов не имеют никаких дополнительных льгот.

К тому же если внимательно посмотреть на реально получаемые ими средства от государства, то ситуация выглядит совсем безрадостно. Ведь, как правило, после погашения всех обязательных платежей на руках у таких пенсионеров остается примерно шесть-семь тысяч рублей. То есть на расходы остается чуть более 200 рублей в сутки.

По-моему, на содержание бродячих собак в муниципальном приюте тратится немногим меньше. Разве это нормально? Почему те, кто наравне со взрослыми нес на себе все тяготы войны, практически был лишен детства, по сути, остались без заботы со стороны государства? Если учесть, что этим людям уже за 80 лет, многим из них даже не деньги нужны, а чуткость и внимание нынешнего поколения. Их отсутствие воспринимается гораздо острее, чем отсутствие льгот. Им обидно, что они - заслуженные и достойные люди - оказались в положении униженных, оскорбленных и забытых.

Детям войны нужна помощь, забота, внимание. И не когда-то, когда государство станет богаче, а именно сейчас, потому что завтра уже будет поздно. Очень не хочется, чтобы дети войны - наши отцы, матери, дедушки, бабушки, находящиеся в преклонном возрасте, уходили из жизни с обидой на нас.

Чем определен выбор возраста тех, для кого предлагается ввести льготы?

Владимир Корсун: Мы считаем необходимым включить в категорию детей войны тех, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Чтобы сюда попали те, кому на начало войны не исполнилось 14 лет, так как именно с этого времени начинается трудоспособный возраст, а также те, кто родился во время Великой Отечественной войны.

К сожалению, даже пенсионеры, пережившие войну, уже имеющие дополнительные социальные гарантии в соответствии с пермским законодательством, например, "дети - сироты войны", не всегда могут ими воспользоваться в полной мере. На эту тему ко мне поступают обращения от жителей отдаленных сельских районов. Для них зачастую становится проблемой воспользоваться даже предоставленными им социальными льготами.

Например, как пожилому человеку, одиноко проживающему в Гайнском районе Коми округа, пройти ежегодное обследование в военном госпитале Перми? Ему и у себя тяжело передвигаться, а тут надо добираться на нескольких видах транспорта, да и ходить по кабинетам не так-то просто. То же относится и к предоставленному законом праву один раз в год посетить место захоронения погибших в годы войны родственников. Поэтому пенсионеры просят вместо различных льгот выплачивать им денежное пособие. С ним будет проще и легче решать проблемы.

Мы и предлагаем выплачивать детям войны хотя бы пять тысяч рублей ежемесячно. И, конечно, это пособие обязательно должно индексироваться наряду с пенсией.

Принятие законов, направленных на помощь детям войны, идет тяжело. Как решить вопрос?

Владимир Корсун: Нужна политическая воля и понимание всеми ответственными лицами того, что мы, нынешнее поколение, находимся в долгу перед этими людьми. Ведь годы их взросления пришлись на послевоенный период, а тогда тоже приходилось несладко. Они восстанавливали промышленность, заново отстраивали города, разрушенные фашистами. Время же их выхода на пенсию совпало с "лихими 90-ми". Настрадавшись в годы войны, они не обрели достойную, обеспеченную старость в настоящее время.

А в ряде регионов вообще в качестве социальных гарантий детям войны предлагают внеочередную посадку на поезд, покупку билетов или проход в кинотеатр без очереди. Ну что это как не полное пренебрежение к нашим близким? Не насмешка ли это над ними? Поэтому я считаю, что необходимо принять федеральный закон, который бы исправил ситуацию.

Дать людям ощущение того, что о них заботятся, их ценят, о них не забыли. Я полагаю, это очень важно, особенно сейчас, когда детей войны с каждым годом становится все меньше. Надо успеть отблагодарить их за все, что они сделали для нас и нашей страны. Из-за войны эти дети так и не увидели детства - им пришлось стоять у станков, производя оружие, которое помогло одолеть врага.