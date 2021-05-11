В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правоохранительным органам и республиканскому министерству образования усилить меры безопасности в детских садах, школах и торговых центрах региона после трагедии в казанской школе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Удмуртии выразил соболезнование родным и близким погибших в Казани и попросил классных руководителей уделить особое внимание тому, что обсуждают и пишут студенты и школьники в социальных сетях, "на их настроения в целом".

- Уделить особое внимание пропускному режиму в здания, провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по действиям при угрозе ЧС, проверить работоспособность кнопок экстренного вызова и тревожной сигнализации, камер видеонаблюдения и проводной телефонной связи. Каждые три часа будет проводиться обход прилегающих территорий на наличие посторонних предметов. Также запланированы практические тренировки по обработке навыков планов эвакуации в случае нестандартных ситуаций, - сказал Бречалов.

Кроме того, он распорядился включить в эту работу руководителей вузов, техникумов и других образовательных учреждений среднего профессионального образования, а также глав городов и районов Удмуртии.

- Еще раз хочу акцентировать внимание коллег из правоохранительных органов, руководителей администраций городов и районов - речь идет не только о школах, сузах, вузах и детских садах, но и о торгово-развлекательных центрах, - подытожил Александр Бречалов.