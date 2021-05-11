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11.05.2021 08:32
Рубрика: Происшествия

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива Енисея

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю

Режим чрезвычайной ситуации введен с 10 мая в Туруханском районе. Это связано со сложной гидрологической обстановкой и затоплением села Ворогово, проинформировал главк МЧС по Красноярскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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В районе наблюдается разлив Енисея. Приусадебные участки подтоплены речными водами. По состоянию на 8 часов вторника, 11 мая, залиты подвалы четырех жилых домов на улице Набережная.

Во избежание несчастных случаев из зоны подтопления эвакуированы 68 человек, в том числе 10 детей. Большинство размещены в районной больнице и у родственников. В километре от места затопления поставлен палаточный городок с полевой кухней.

В село вылетела рабочая группа - глава администрации и прокурор района, начальники отдела полиции и пожарно-спасательного гарнизона, рассказали сегодня в прокуратуре Красноярского края.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, сообщает региональное управление МВД.

По данным МЧС, ледоход на Енисее зафиксирован на участке населенных пунктов Ярцево - Подкаменная Тунгуска. В поселке Бор подготовили шесть пунктов временного содержания для жителей Ворогово.

В Ермаковском и Туруханском районах подтоплены приусадебные участки уже трех населенных пунктов. В четырех муниципалитетах вода частично залила автодороги. Ограничено движение транспорта в Богучанском, Бирилюсском и Каратузском районах.

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