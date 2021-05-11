Пассажира самолета в Приангарье наказали за брань и курение

Инцидент произошел на борту воздушного судна, которое выполняло рейс Бодайбо-Иркутск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.

Один из пассажиров самолета нарушил общественный порядок во время движения лайнера по маршруту. Нетрезвый 40-летний житель Иркутской области, вопреки запрету, курил в туалете, а также грубо нецензурно бранил бортпроводника.

Жителя Приангарья привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса: за нарушение федерального запрета об употреблении табака, за мелкое хулиганство и за появление пьяным в общественном месте, уточнили в транспортной полиции.