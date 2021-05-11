Путин обсудил проект строительства метро в Красноярске

Президент провел в Кремле встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Речь, в частности, шла о развитии авиаузла и строительстве метро.

"Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, где много точек пересечения различных маршрутов", - заметил Владимир Путин. "Ну об этом уже давно говорится", - добавил он. "По метро тоже сейчас поговорим", - сказал президент.

Усс сообщил о планах соединить две параллельных взлетно-посадочных полосы: аэропорт Черемшанка и основной аэропорт Емельяново. "Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения", - заявил он.

Также губернатор сообщил, что проект по метро, на который благодаря президенту был выделен дополнительно миллиард, завершен. "Проект, что касается первого этапа, находится в экспертизе", - уточнил он.

У главы региона были две просьбы применительно к аэропорту и метро. Он сообщил, что обсуждал вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. "Учитывая высокий статус и того и другого проекта, это не краевой уровень на самом деле, - чтобы он предметно оценил перспективы вначале того и другого, ну а затем бы мы подумали, что называется, по финансированию", - предложил Усс.