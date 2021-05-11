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11.05.2021 08:57
Рубрика: Происшествия

В аквацентре под Красноярском чуть не погиб пятилетний мальчик

Текст: Дмитрий Машуков

В бассейне частного аквацентра на территории Березовского района пострадал ребенок. Прокуратура Красноярского края инициировала проверку обстоятельств происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По предварительной информации, инцидент произошел 10 мая в одном из домов отдыха. 5-летний мальчик захлебнулся во время купания. Благодаря своевременной медицинской помощи ребенок остался жив, уточнили в прокуратуре.

На место ЧП выехал прокурор Березовского района. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося, а также дать оценку соблюдению требований безопасности. Прокурор края дал поручение проверить исполнение законодательства организациями, предоставляющими услуги бассейнов.

Напомним, в апреле в поселке Шушенское восьмилетняя девочка погибла во время купания в бассейне мини-отеля.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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