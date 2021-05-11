В Красноярском крае в лесу обнаружили десятки мертвых косуль

В Ужурском районе правоохранители проводят проверку информации о найденных в лесу трупах косуль, сообщает главк МВД по Красноярскому краю.

В отдел полиции поступили сведения о том, что на территории заказника "Солгонский кряж" обнаружены 34 тела животных. На место выехали участковый уполномоченный полиции и специалисты охотнадзора.

Информация о найденных косулях появилась также в социальных сетях. По предварительным данным, на мертвых животных набрел житель Ужурского района, отправившийся в лес за березовым соком.