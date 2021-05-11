В Новосибирске убили экс-депутата городского совета

Бывший депутат городского совета Новосибирска и экс-чиновник мэрии Иван Митряшин найден мертвым. Как передает ТАСС, причиной его гибели стало ножевое ранение в шею.

По предварительным данным, убийство произошло 10 мая, однако в следственных органах ситуацию пока не комментируют.

Иван Митряшин родился в 1975 году, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. В 2005 году был избран депутатом горсовета, а в 2010 году сумел переизбраться. Еще двумя годами позже был назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии, однако в 2013 году был освобожден от занимаемой должности.