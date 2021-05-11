В Новосибирской области усилят борьбу с пожарами

Новости

Дополнительный инструктаж повели в школах Москвы после трагедии в Казани 13:38
Евросоюз выразил соболезнования жертвам стрельбы в школе в Казани 13:37
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 13:35
Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани 13:33
Мишустин настроен на непростой, но откровенный отчет в Госдуме 13:27
Семьям погибших и пострадавших в школе в Казани окажут помощь 13:25
Зюганов назвал стрельбу в Казани попыткой запугать общество 13:22
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 13:20
В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах 13:19
Голикова: Самолет МЧС с медицинскими специалистами отправится в Казань 13:17
В "Спартаке" рассказали о самочувствии избитого Антона Фетисова 13:12
В школах Крыма ужесточат меры безопасности после трагедии в Казани 13:03
Жириновский призвал СМИ не сообщать о стрельбе в школах 13:02
В школах Приамурья усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 12:55
В Госдуме проанализируют законы об обороте оружия после трагедии в Казани 12:54
Батиста присоединился к Крэйгу в сиквеле "Достать ножи" 12:54
Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с YouTube-канала RT 12:50
Петербургские ученые научились прогнозировать хакерские атаки 12:49
Напавший на школу в Казани действовал один 12:49
Песков: Россия не имеет отношения к хакерским атакам на Colonial Pipeline 12:42
В волгоградских школах "Последний звонок" пройдет в очном формате 12:40
В Госдуме почтили минутой молчания память погибших в Казани 12:39
Спортивные клубы Татарстана выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани 12:32
В Казани 12 мая отменят занятия во всех школах 12:32
Миронов предложил ввести смертную казнь за убийство детей 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 12:33
Рубрика: Власть

В Новосибирской области усилят борьбу с пожарами

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся в Новосибирской области, потребовала дополнительных мер для предотвращения и ликвидации природных и ландшафтных пожаров. Они были рассмотрены на оперативном совещании, которое провел в правительстве региона губернатор Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По словам главы области, количества ландшафтных пожаров в минувшие праздничные дни больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому пришлось принимать экстренные меры для ликвидации большого количества возгораний.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор проверил работу поликлиник во время праздников

- Прогноз на последующие дни в этой части неблагоприятный. На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически не ожидается, сохранится сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами. Отдельно предлагаю обсудить дополнительные меры, которые нам следует предпринять, для того, чтобы сдержать ситуацию. Нам удается не допустить переходов огня на жилые постройки, но, тем не менее, ситуация очень напряженная, - подчеркнул Андрей Травников.

По данным заместителя начальника главного управления МЧС по Новосибирской области Алексея Кветкова, в 90 процентах случаев причиной ландшафтного пожара стал пал сухой растительности. В связи с этим губернатор напомнил главам муниципальных районов о решениях, принятых 8 мая на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств - в этом году действует достаточно жесткая норма. За пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учетом сложной пожароопасной ситуации, - отметил Андрей Травников.

Справка "РГ"

За майские праздничные и выходные дни, по данным МЧС, ликвидировано 1857 пожаров. Было зафиксировано 1740 термических точек, из которых 76 процентов - в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Коченевском, Убинском, Кыштовском, Чулымском, Здвинском и Доволенском районах. На них приходится 60 процентов термических аномалий.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров. Телефон: 8 (383) 200-10-35. Также действует единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов