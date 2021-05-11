В Новосибирской области усилят борьбу с пожарами

Сухая, жаркая и ветреная погода, установившаяся в Новосибирской области, потребовала дополнительных мер для предотвращения и ликвидации природных и ландшафтных пожаров. Они были рассмотрены на оперативном совещании, которое провел в правительстве региона губернатор Андрей Травников.

По словам главы области, количества ландшафтных пожаров в минувшие праздничные дни больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому пришлось принимать экстренные меры для ликвидации большого количества возгораний.

- Прогноз на последующие дни в этой части неблагоприятный. На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически не ожидается, сохранится сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами. Отдельно предлагаю обсудить дополнительные меры, которые нам следует предпринять, для того, чтобы сдержать ситуацию. Нам удается не допустить переходов огня на жилые постройки, но, тем не менее, ситуация очень напряженная, - подчеркнул Андрей Травников.

По данным заместителя начальника главного управления МЧС по Новосибирской области Алексея Кветкова, в 90 процентах случаев причиной ландшафтного пожара стал пал сухой растительности. В связи с этим губернатор напомнил главам муниципальных районов о решениях, принятых 8 мая на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств - в этом году действует достаточно жесткая норма. За пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учетом сложной пожароопасной ситуации, - отметил Андрей Травников.

Справка "РГ"

За майские праздничные и выходные дни, по данным МЧС, ликвидировано 1857 пожаров. Было зафиксировано 1740 термических точек, из которых 76 процентов - в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Коченевском, Убинском, Кыштовском, Чулымском, Здвинском и Доволенском районах. На них приходится 60 процентов термических аномалий.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров. Телефон: 8 (383) 200-10-35. Также действует единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101.