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11.05.2021 18:50
Рубрика: Власть

Самолеты будут дома

Владимир Путин обсудил с Александром Уссом развитие авиаузла в Красноярске
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Речь шла о развитии в регионе авиаузла и строительстве метро. Кроме того, Красноярск может стать инвестиционным центром - и не только Сибири.
Александр Усс пригласил Владимира Путина пройтись по Енисею на пассажирском лайнере. Фото: РИА Новости Александр Усс пригласил Владимира Путина пройтись по Енисею на пассажирском лайнере. Фото: РИА Новости
Александр Усс пригласил Владимира Путина пройтись по Енисею на пассажирском лайнере. Фото: РИА Новости

Владимир Путин предложил начать с социально-экономического положения. Александр Усс сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, система здравоохранения сильно укрепилась. "А вакцинация как идет?" - спросил президент. "Все идет по графику", - заверил собеседник. В связи с удаленными территориями в крае удалось договориться о поставках "нестандартных видов вакцин", которые не требуют жестких условий хранения.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин заявил о нехватке рабочих рук в экономике

Из-за пандемии серьезно пострадали отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Но самые тяжелые прогнозы не оправдались. "Вначале некоторые эксперты говорили о том, что мы можем потерять до 25 процентов доходной части бюджета. По итогам мы не только ничего не потеряли, мы закончили год даже с небольшим профицитом", - порадовал цифрами Усс и отметил резкий инвестиционный рывок. "Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", которому вы дали старт в 2018 году, накануне Универсиады, если можно так выразиться, "полетел", - сообщил он.

Стартовал и целый ряд других проектов. Так, на год раньше началось строительство Высокогорского моста к богатейшим месторождениям на правом берегу Енисея. Стратегический мост может быть введен уже в 2023 году. Базой для подъема экономики региона будет проект "Восток Ойл" - он станет крупнейшей нефтегазоносной провинцией мира. Компании начинают рассматривать Красноярск как инвестиционный центр и переводят в него управляющие структуры, рассказал Усс. Поэтому власти намерены сделать "Красноярск-Сити" - для размещения офисов. Город может стать инвестиционным центром, и не только Сибири, считает губернатор.

В этом году произошло значимое историческое событие: заложили два самых больших пассажирских лайнера для Енисея, также сообщил глава региона. "Мы 20 лет жили этой мечтой, когда на Волгу ушел "Антон Чехов"", - признался он. "Я надеюсь, что в 2023 году вы сможете на таком судне все-таки пройти по Енисею", - пригласил Усс.

Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска

Докладчик перешел к авиации и рассказал, что "Аэрофлот" рассматривает Красноярск как второй домашний аэропорт. На повестке завершение создания региональной компании, будет семь современных воздушных судов. Губернатор сообщил о планах соединить две параллельных взлетно-посадочные полосы - аэропорты Черемшанка и Емельяново. "Когда-то наши предшественники такие стратегические мысли имели. Мне кажется, что мы стоим на пороге принятия такого решения", - объявил он. И еще добавил, что проект метро, на который благодаря президенту был выделен еще миллиард рублей, завершен. Первый этап - в экспертизе.

У главы региона были две просьбы по аэропорту и метро. Он обсуждал вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Проекты - это не краевой уровень, считает Усс. Поэтому вначале нужно предметно оценить перспективы и того и другого, а затем подумать по финансированию, предложил он.

"Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится", - заметил Путин. "По метро тоже сейчас поговорим", - решил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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