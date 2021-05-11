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11.05.2021 12:51

В Ингушетии более 3500 семей получат продукты к празднику разговения

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии к предстоящему мусульманскому празднику разговения Ид аль-Фитр, по-ингушски Мархаш, более трех с половиной тысяч нуждающихся семей получат различные продукты к праздничному столу.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Масштабную благотворительную акцию инициировал глава региона.

- Зная, с каким нетерпением люди ждут возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен такого светлого семейного праздника, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Доставкой продуктов адресатам занимается Национальный фонд развития Ингушетии. Организация была создана около года назад по инициативе главы республики. Ее цель - поддержка жителей региона, оказавшихся в трудном материальном положении. Раздача продуктов к Ид аль-Фитр - уже третья крупная благотворительная акция фонда.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Списки нуждающихся предоставили муниципалитеты, имамы мечетей и республиканский благотворительный фонд "Тешам". Это многодетные и малоимущие семьи, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пожилые люди, семьи погибших сотрудников правоохранительных структур.

Всего будет роздано около 17 с половиной тонн мяса крупного рогатого скота - по пять килограмм на семью, а также мука, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты - с учетом традиционного набора для праздничного ингушского стола.

Вся продукция приобретена в самой республике - у местных производителей и предпринимателей. Например, скот был закуплен, в основном, у государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий Ингушетии.

В прошлом году ГУПы получили господдержку на приобретение животных, от которых было получено потомство. Прибыль от реализации скота на благотворительные нужды предприятия планируют использовать на увеличение своего поголовья.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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