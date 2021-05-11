В селе на Ставрополье прорвало дамбу пруда

В Селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края днем 10 мая прорвало дамбу на местном пруду. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка.

Глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга на территории села ввел режим повышенной готовности. Местные власти утверждают, что повышение уровня воды незначительное и никакой опасности для населенного пункта нет, жилая зона подтоплению не подвергнется.

- На данный момент предпринимаются все меры по устранению прорыва на дамбе Чернолесского пруда. Работает техника. Задействовано шесть единиц: два погрузчика, экскаватор и три большегрузных автомобиля "КамАЗ". Случаев подтопления домовладений не зафиксировано, - отметил Роман Коврыга в своем аккаунте в Instagram.

Сейчас специалисты восстанавливают прорванный участок дамбы и мониторят уровень воды в реке. В местной администрации развернули оперштаб по ЧС.