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11.05.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мужчина избил 93-летнего пенсионера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге произошло нападение на 93-летнего мужчину. Его жестоко избил гражданский муж дочери пенсионера.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, пострадавший госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

По предварительным данным, пожилого мужчину избил гражданский муж дочери пенсионера. Причины неизвестны, установлено, что нападавший был пьян.

Последствия могли быть трагичнее, от расправы отца спасла дочь. Ход расследования взят на контроль городской прокуратурой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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