В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю"

В поселке под Петербургом каскадер Евгений Чеботарев попытался сделать на старой Ниве "мертвую петлю". Машина не выдержала натиска водителя и буквально "улетела" на трамплине.

Трюк был тщательно подготовлен. Трамплин заканчивался горой старых шин, на которую и приземлилась Нива.

Евгений Чеботарев признался на своей странице в Instagram, что это не первая его попытка сделать "мертвую петлю". Сейчас каскадер пытается понять, почему не получается осуществить задуманное.

Мнение пользователей соцсетей разделилось. Часть предполагают, что трамплин был неправильно подготовлен, другие считают, что Нива в принципе не предназначена для таких "полетов".