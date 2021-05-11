В петербургском кафе нашли избитую девочку

В Петербурге Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства, при которых была избита семилетняя девочка. Ребенка нашли в кафе на Дальневосточном проспекте сотрудники заведения, они и вызвали полицию. Родителей девочки сейчас ищут.

Как сообщает СК по Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье "истязание". В ведомстве полагают, что девочку систематически избивали дома. Но личность ребенка пока не установлена, соответственно, нет данных и о ее родителях.

Сейчас девочка находится в больнице, врачи лечат ее от побоев. Также с ребенком работают психологи.

Прокуратура Петербурга опрашивает сотрудников органов опеки и попечительства в Невском районе. Выясняется, знал ли кто-нибудь семью, где воспитывалась девочка, также, было ли известно, что ребенка систематически избивают.