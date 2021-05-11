В Петрозаводске пожарный автомобиль попал в смертельное ДТП

В Петрозаводске в смертельное ДТП попала пожарная автолестница, спешившая на тушение огня. Авария была зафиксирована камерами наблюдения.

ЧП случилось на пересечении улиц Антикайнена и Красной. Машина с проблесковыми маячками на большой скорости двигалась через перекресток. И в этот момент в нее врезался легковой автомобиль, который не предоставил проезд пожарным.

С места ДТП госпитализировали 49-летнего водителя легковушки и его 17-летнюю пассажирку. Мужчина от полученных травм скончался.

Следком назначил экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

А МЧС Карелии обратилось к жителям республики с просьбой уступать дорогу спешащим на вызов пожарным машинам.

Следственный комитет Карелии также назначил проверку по факту гибели при пожаре в квартире, на который мчалась попавшая в ДТП машина, 81-летнего мужчины. Его тело обнаружили после ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба Следкома во вторник.