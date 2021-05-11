Черноморский флот поднял 50 авиабомб со дна моря в Севастополе

Со дна Севастопольской бухты водолазы Черноморского флота подняли 50 авиабомб и 14 затопленных плавпричалов. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Аварийно-спасательный отряд флота завершил расчистку дна Графской бухты (Нефтегавани). Водолазы подняли 14 объектов общей массой около 5 тысяч тонн - в основном это плавпричалы, затопленные в ХХ веке. Также со дна бухты были подняты более 50 авиабомб времен Великой Отечественной войны, общий вес которых достигает 35 тонн.

В работах участвовали спасательное судно "Эпрон", водолазное морское судно ВМ-154, многофункциональный модульный катер катамаранного типа СМК-2169, рейдовый водолазный катер РВК-1112 и плавкраны.

Под водой работали 15 водолазов Аварийно-спасательный отряда ЧФ, которые обследовали объекты, выполнили размыв грунта и герметизацию отсеков, обеспечивали подъем.