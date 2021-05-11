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11.05.2021 14:47
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополя установил рекорд по пассажиропотоку

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Международный аэропорт Симферополь с 1 по 10 мая обслужил 190 тысяч человек, что на 68 процентов превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Это рекорд в новейшей истории крымской авиагавани.

Фото: iStock
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Пик пассажиропотока был зафиксирован 10 мая, когда аэропорт обслужил 21 377 человек за сутки. В этот же день было принято и отправлено максимальное за майские праздники количество регулярных пассажирских рейсов - 200 на прилет и вылет.

- Пассажиропоток в аэропорту Симферополь на майские праздники прогнозируемо значительно вырос. Все службы своевременно подготовились к работе в таких условиях. Благодаря принятым мерам нам удалось предоставить пассажирам комфортные и безопасные условия пребывания в терминале и максимально удовлетворить повышенный спрос жителей регионов России на полеты в Крым, - отметил гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин.

Во время майских праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 38 направлениям. Летом 2021 года самолеты 15 компаний будут совершать полеты в Крым и обратно их 59 городов РФ.

По итогам 2020 года аэропорт Симферополь обслужил 4,6 миллиона пассажиров. Это на 500 тысяч человек меньше, чем год назад. Причиной спада пассажиропотока стала пандемия коронавируса.

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