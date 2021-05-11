"Последний звонок" пройдет в Волгоградской области очно

В Волгоградской области начали подготовку к итоговой аттестации учащихся, а также к торжественному вручению выпускникам школьных аттестатов.

- До завершения учебного года остаётся совсем немного времени. В конце мая во всех школах прозвенит "Последний звонок". В этом году планируем его проведение в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, 22210 девятиклассников и 9896 одиннадцатиклассников готовятся к государственной итоговой аттестации. Во всех муниципальных образованиях Волгоградской области уже сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ для выпускников.

Губернатор поручил обеспечить организованное окончание учебного года в соответствии с графиком. Торжественные мероприятия пройдут 22 мая. Учителей, выпускников и их родителей проинформируют об особенностях государственной итоговой аттестации этого года.

В школах предстоит подготовить помещения для экзамена и необходимые технические средства. С администраторами и преподавателями проведут методические занятия.

Оперативный штаб региона представит предложения, когда и в каком формате пройдет вручение аттестатов.

Кроме того, Бочаров поручил завершить подготовку детской летней оздоровительной компании. Во всех учреждениях сферы образования усилят меры комплексной безопасности.