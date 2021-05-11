Путин наградил главу Крыма Аксенова и художника Сафронова

Президент подписал указ о награждениях. Орденом Александра Невского отмечен глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым". Он руководит регионом с марта 2014 года.
Таким же орденом - "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность" - отмечен член президиума Российской академии РАН Геннадий Месяц.
Никас Сафронов был удостоен звания "Народный художник".
Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, глава Башкортостанской митрополии.