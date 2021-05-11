Российский истребитель перехватил три самолета НАТО над Черным морем

Истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем три военных самолета ВВС Франции, приближавшихся к российской границе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Инцидент произошел во вторник, 11 мая. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря неизвестные объекты, которые двигались в направлении госграницы России. Чтобы предотвратить нарушение границы, им на перехват был отправлен дежурный истребитель Су-30 ВВС и ПВО Южного военного округа.

- Экипаж российского истребителя идентифицировал два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря, - рассказали на флоте.

Сообщается, что сопроводительный полет Су-30 был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не произошло.