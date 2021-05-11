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11.05.2021 21:55
Рубрика: Общество

Ученые нашли принципиально новый способ безопасного лечения ожирения

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) нашли способ прямого воздействия на жировые ткани. Если раньше для борьбы с ожирением применялись в основном средства, подавляющие аппетит, то новый метод воздействует непосредственно на процесс метаболизма в организме.

Фото: iStock
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Специалисты при помощи биопсии исследовали жировую ткань людей, склонных к полноте, и определили там функцию рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY). Эта молекула высвобождается из клетки в условиях голодания. Организм снижает расход энергии и начинает накапливать жир.

Далее были проведены опыты на мышах путем блокировки действия рецептора. Жир из запаса начинал расходоваться на выработку энергии и тепла. Молекула нейропептида не активировалась, и процесс накопления жира не начинался. Было отмечено, что мыши с заблокированным рецептором набрали за семь недель примерно на 40 процентов меньше веса, чем обычные мыши на той же диете.

Эксперимент с человеческими жировыми клетками также показал, что при блокировке рецептора жировые клетки вместо накопления начинали переключаться на выработку тепла. "Это предполагает, что нацеливание на рецептор Y1 может ускорить метаболизм жира и снизить прибавку в весе у людей", - отмечают ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Главное преимущество этого способа борьбы с лишним весом является нацеленность на периферические ткани, а не на мозг и центральную нервную систему, как это происходит при других способах борьбы с ожирением. Такой терапевтический подход более безопасен. Кроме того, при воздействии на рецепторную систему Y1 было отмечено улучшение сердечно-сосудистой функции и повышение резистентности к инсулину.

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