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11.05.2021 12:48
Рубрика: Власть

В 2020 году доходы главы Крыма снизились на 22 процента

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В 2020 году глава РК Сергей Аксенов заработал 3,4 миллиона рублей. Соответствующие сведения опубликованы в его декларации о доходах, размещенных на официальном сайте правительства республики.

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По сравнению с 2019 годом, доходы Аксенов снизились на 22 процента - с 4,3 до 3,4 миллиона рублей. Имущество у главы РК все то же: у него по-прежнему в собственности жилой дом площадью 577,5 квадратных метра и земельный участок площадью 607 квадратных метров.

В отличие от главы республики, его супруга, Елена Аксенова увеличила свои доходы на 8,7 миллиона, до 23,4 миллиона рублей, или на 59 процентов. Она владеет восемью нежилыми помещениями общей площадью 562,3 квадратных метра (в 2019-м у нее их было 11) и нежилым зданием площадью 197,6 квадратных метра. Также у нее есть автомобиль BMW 750 LI XDRIVE. А в пользовании у первой леди Крыма - участок и дом, чьи площади полностью совпадают с теми, которые указал в декларации глава республики.

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