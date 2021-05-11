В Крыму ФСБ ликвидировала открывшего стрельбу боевика

В Крыму во время антитеррористической спецоперации регионального управления УФСБ ликвидирован подозреваемый боевик международной террористической организации, открывший стрельбу по правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецподразделения ФСБ России и Росгвардии проводили задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

- Во время оперативно-боевого мероприятия на территории Симферополя подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление, - рассказали "РГ" в УФСБ. - В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован.

Спецоперация проводилась в селе Дубки на окраине Симферополя. И правоохранителям пришлось применить силу, чтоб попасть в недостроенный частный жилой дом. Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Главное следственное управление Следственного комитета России по РК и Севастополю рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.