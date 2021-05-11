В волгоградских школах "Последний звонок" пройдет в очном формате

В школах Волгоградской области итоговая аттестация и торжественные мероприятия по вручению выпускникам школьных аттестатов пройдут в очном формате. При этом в образовательных учреждениях будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики от COVID-19.

"В конце мая во всех школах прозвенит "Последний звонок". В этом году планируем его проведение в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований", - заявил на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров.

Отметим, что к государственной итоговой аттестации готовится 9896 выпускников 11-х классов.

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за последние сутки диагноз заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился у 93 человек, излечилось 67 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано около 58 тысяч случаев заболеваний COVID-19. С начала пандемии в области скончалось 1175 человек.