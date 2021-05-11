В Симферополе пенсионер погиб под колесами электропоезда

На перегоне станций Симферополь-грузовой - Симферополь электропоезд насмерть сбил 79-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла, когда пожилой человек переходил железнодорожные пути, рискуя жизнью. Машинист электропоезда Симферополь - Джанкой применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако наезда избежать не удалось.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте и медики скорой помощи, - рассказали в ведомстве. - Врачи установили, что причиной гибели 79-летнего пожилого человека стали полученные травмы, не совместимые с жизнью.

Результаты предварительного расследования передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. Правоохранители напомнили, что нельзя переходить железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными настилами, а также при переходе через рельсы использовать наушники и телефон. Запрещено подходить близко к движущемуся поезду и передвигаться вдоль путей во время движения состава.