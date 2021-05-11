В Сочи предупредили о появлении смерчей над Черным морем

В ближайшие двое суток синоптики прогнозируют смерчи над морской акваторией на участке Магри - Веселое, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как ранее писала "РГ", сегодня в регионах ЮФО ожидаются заморозки, а ночью 13 мая в Краснодарском крае температура воздуха понизится до +8…+13 градусов, а днем - до +23…+28. Скачок температур составит до 13 градусов.

По информации пресс-службы управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодор, на 127-128-м километре трассы А-147 (ближайший населенный пункт - микрорайон Головинка Лазаревского района Сочи) во вторник в первой половине дня фиксировалось выпадение града, который практически сразу растаял - температура покрытия на участке выше +10 градусов. Затруднений в движении автомобильного транспорта это погодное условие не вызвало. Проезд на всех дорогах организован в штатном режиме.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Кстати

В случае происшествий спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру "112".