В Волгоградской области ребенок насмерть подавился сухарями

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после гибели четырехлетнего мальчика из села Нижняя Добринка Жирновского района.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя областного управления СКР Наталия Рудник, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

По данным следствия, мать погибшего отправилась в другой населенный пункт, оставив четверых детей дома с сожителем. Мальчик отыскал в шкафу упаковку панировочных сухарей и стал есть их. Пища попала в дыхательные пути. Прибывшим по вызову отчима врачам спасти малыша не удалось.

Семья характеризуется отрицательно. В 2019-2020 годах детей изымали у родителей. Они жили в социальном учреждении, однако впоследствии их вернули матери. При этом ни она, ни ее гражданский супруг нигде не работают, периодически употребляют спиртные напитки. Вот и в день трагедии мужчина был пьян.

В рамках расследования дадут правовую оценку бездействию органов системы профилактики. Трех сестер погибшего мальчика вновь забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.