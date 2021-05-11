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11.05.2021 16:52
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области ребенок насмерть подавился сухарями

Текст: Роман Мерзляков

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" после гибели четырехлетнего мальчика из села Нижняя Добринка Жирновского района.

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Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя областного управления СКР Наталия Рудник, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

По данным следствия, мать погибшего отправилась в другой населенный пункт, оставив четверых детей дома с сожителем. Мальчик отыскал в шкафу упаковку панировочных сухарей и стал есть их. Пища попала в дыхательные пути. Прибывшим по вызову отчима врачам спасти малыша не удалось.

Семья характеризуется отрицательно. В 2019-2020 годах детей изымали у родителей. Они жили в социальном учреждении, однако впоследствии их вернули матери. При этом ни она, ни ее гражданский супруг нигде не работают, периодически употребляют спиртные напитки. Вот и в день трагедии мужчина был пьян.

В рамках расследования дадут правовую оценку бездействию органов системы профилактики. Трех сестер погибшего мальчика вновь забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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