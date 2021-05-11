Как уральские подростки зарабатывают на своих увлечениях

Кто из нас в юности не хотел заработать на карманные расходы? Если еще пять лет назад такие ребята стояли на улице с листовками или обзванивали клиентов в офисных кол-центрах, то сейчас их прельщает заработок в интернете. Это не только блогерство, но и полноценная раскрутка сайтов, 3D-моделирование и запуск онлайн-магазина в соцсетях. Уральские подростки рассказали "РГ", почему им выгодно быть самозанятыми.

Так, екатеринбуржец Никита Голованов изготавливает шестеренки, переходники и другие мелкие детали на 3D-принтере, который он купил три года назад. Деньги на него копил, подрабатывая в разных организациях, например, в типографии. Его страсть - моделирование деталей на компьютере по готовым чертежам и разработка новых с последующей сборкой изделия. Один заказ в среднем приносит от 500 рублей.

- Вначале я тренировался производить различные изделия на 3D-принтере, так как хочу быть электронщиком и зарабатывать на создании собственных устройств. Когда стал выполнять заказы (в основном клиенты просят что-то починить), понял: стабильного дохода здесь нет. В течение недели принтер иногда работает беспрерывно, а затем месяц простаивает, поэтому заниматься только печатью мне неинтересно, - говорит Никита.

Он планирует в будущем собрать команду энтузиастов для совместных проектов. Кроме того, своей деятельностью юноша вдохновил подругу на запуск интернет-магазина. Арина Максимова открыла в соцсетях страницу по продаже значков с цитатами из известных книг и фильмов и статуэток поэтов. Деревянные и пластиковые заготовки делает все тот же Никита, а девушка полностью берет на себя оформление моделей.

- В ноябре я размещала опрос среди подписчиков, чтобы узнать, готовы ли они покупать такие изделия. Тогда многие идею поддержали, и в этом году мы наконец-то запустили продажи. За три месяца получили шесть заказов (за вычетом издержек заработали 2000 с лишним рублей дохода), причем, из нашего региона был всего один. Остальные - из Центральной России: Москвы, Липецка, Рязанской области, - говорит Арина.

К слову, средством заработка школьников нередко становятся их творческие умения: рисунки, фенечки (плетеные браслеты), мыло, сделанное своими руками, и прочий хенд-мейд. Да и в перспективе сидеть в офисе и регулярно отчитываться перед руководством ребятам представляется по меньшей мере скучным. А у самых настойчивых детские фантазии о личном бизнесе успешно воплощаются в жизнь.

- Я искал разные способы подработать с 14 лет и натыкался на мошенничество как в интернете, так и в безобидной работе промоутером. Но выполняя задания на фрилансе, вскоре научился разрабатывать сайты - в этом мне помогли бесплатные интенсивы и видеоролики (платные курсы не понадобились). Спустя два года я оказывал услуги по продвижению разным компаниям, - рассказывает Антон Кайзер из Нижнего Тагила.

Став самозанятым в 16 лет, молодой человек основал веб-студию в родном городе, которая предлагает клиентам разработку сайтов, интернет-магазинов и копирайтинг. По его словам, это довольно востребовано - заказы расписаны на два месяца вперед. Начинающие предприниматели еще берут у Антона курсы по запуску онлайн-площадки. Стоимость услуг начинается от нескольких тысяч рублей и зависит от места размещения и других факторов.

Подростки также активно занимают нишу маркетинга в соцсетях (SMM). Например, Данил Вознесенский из Челябинска освоил профессию контент-менеджера и сторисмейкера. Он создает визуальный контент для блога и работает с блогерами из соцсети TikTok, монтируя креативные видеоролики, и даже оформляет страницы чиновников и бизнесменов.

- Раньше я снимал видеоролики лишь для своего YouTube-канала и TikTok, заняться продвижением других блогов посоветовала подруга. Мне понравилось создавать оригинальный контент, особенно для личных аккаунтов. Это вдохновляет и приносит неплохие деньги (30-80 тысяч рублей в месяц). Со своей деятельностью я хочу связать и будущую профессию, выбрав направление медиакоммуникаций в вузе, - делится планами Данил.

Кстати, ребята совмещают подработку с учебой в старших классах, на носу у них выпускные экзамены. Несмотря на хороший доход, от получения высшего образования они не отказываются и назвать себя крутыми экспертами еще не готовы. Также юные предприниматели задумываются о регистрации ИП, потому что новый статус позволит им выйти на маркетплейсы, заключать договоры с контрагентами и службами доставки.

Между тем

Статус самозанятого хочет получить треть российских подростков, узнали аналитики платежного сервиса Qiwi. По результатам их исследования среди молодежи, в сентябре имели работу 42 процента подростков 16-17 лет, половина выполняла ее в очном формате. 23 процента опрошенных назвали себя фрилансерами и работающими на себя. Плюсом регистрации самозанятости, как и ИП, они считают возможность трудиться легально и совмещать работу с учебой.

Кстати

Тагильчанин Антон Кайзер в 17 лет издал книгу-автобиографию "Самозанятый ребенок", где рассказал о своем опыте работы, установив мировой рекорд как самый молодой автобиограф. Произведение можно купить в электронной и печатной версии, а летом будет издана еще одна его книга "Как заработать, если ты еще школьник".