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В деревне Костюшино Ярославской области, где высокоскоростной интернет должен появиться в ближайшее время, этого события ждут с нетерпением. И не только здесь. В 2021 году по нацпроекту "Цифровая экономика" планируют поставить более тысячи базовых станций. И обеспечить Сетью жителей небольших поселков и деревень.

А пока в Костюшино к интернету подключаются, кто как умеет. А подчас и в складчину, как в местном Доме культуры. При этом качество соединения - хорошо, если на "троечку".

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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"Все, кому надо выходить в интернет, обзавелись Wi-Fi-роутерами с сим-картами сотового оператора, другого варианта у нас нет, - признается заведующая Костюшинским Домом культуры Тамара Панфилова. - Но наша деревня расположена в низине, связь нестабильна, интернет работает медленно, а иногда и совсем не грузит. Мечтаем о настоящем интернете".

Сотрудники Дома культуры (их всего двое) тоже за свой счет купили роутер и раз в месяц скидываются по 600 рублей. "Шагаем в ногу со временем, как же иначе... Вся информация идет через интернет", - объясняют работники культуры.

В Костюшине живут чуть больше двухсот человек. "Высокоскоростной интернет нашим жителям очень нужен. У них должны быть те же возможности, что и у жителей крупных населенных пунктов. Тогда и молодежь начнет на малой родине оставаться", - уверен глава Дмитриевского сельского поселения Юрий Андреев.

Если бы не IT-стойбища, школьникам - детям оленеводов - пришлось бы в пандемию уехать в город. А тут, в тайге, - отличная связь со школой по Wi-Fi

Интернет нужен и оленеводам, которые постоянно находятся в отрыве от цивилизации. Недавно на форуме ООН по вопросам коренных народов сеанс видеосвязи организовали прямо с таежного IT-стойбища Степана Кечимова в Сургутском районе Югры. Проект "IT-Стойбище" запустили в регионе три года назад и за это время в самых отдаленных уголках округа установили 26 комплектов оборудования спутниковой связи.

"Благодаря Wi-Fi в моем стойбище я общаюсь даже с мировым сообществом оленеводов, - рассказал президент общественной организации "Союз оленеводов Югры" Степан Кечимов. - Поэтому "цифра" нас отлично выручает".

24 тысячи - стольким поселкам, селам, деревням, станицам и аулам до 2030 года станет доступна мобильная связь. Эта программа входит в национальный проект "Цифровая экономика"

А в прошлом году в Югре благодаря цифровизации удалось запустить еще один проект: "Стойбищная школа - сад". Без Wi-Fi ученикам пришлось бы перебираться в город на время пандемии. А тут, в тайге, отличная связь. Доступ к интернету облегчил жизнь коренным народам. Они получают удаленно госуслуги. Заранее записываются к врачу и на процедуры.

Этим летом благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" еще три IT-стойбища планируют обустроить в Нефтеюганском районе Югры.

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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