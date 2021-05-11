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11.05.2021 15:42
Рубрика: Общество

Пандемия подстегнула спрос

Как в Свердловской области работает программа социальных контрактов
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 102(8453)
Софье Плехановой из Екатеринбурга 35 лет, недавно она подписала социальный контракт с управлением соцполитики и получила 250 тысяч рублей на запуск собственного бизнеса - туристического клуба, который специализируется на сплавах и походах.
Софья Плеханова легко поменяла наемный труд на предпринимательство. Фото: Татьяна Андреева/РГ Софья Плеханова легко поменяла наемный труд на предпринимательство. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Софья Плеханова легко поменяла наемный труд на предпринимательство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Условия соцконтракта несложные: я - одиноко проживающая, в собственности - одна квартира, стою на бирже труда и не могу найти работу по независящим от меня обстоятельствам, - говорит Софья.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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В службу занятости ее отправила пандемия: в докоронавирусную эпоху она трудилась в ресторанном бизнесе, была управляющей. Когда ввели ограничения на работу общепита, ее уволили. Софья задумалась, что делать дальше.

- Сплавы и походы я полюбила лет семь-восемь назад, - вспоминает Плеханова. - Подруги приучили. Поначалу ездила с ними за компанию, а потом втянулась. Идея превратить увлечение в бизнес появилась давно - вынашивали ее вместе с подругой, но никак не выходило скопить стартовый капитал. Один катамаран стоит 93 тысячи рублей, а нам, как мы посчитали, нужно минимум три. Плюс походная баня, котлы и т. д. Решили, что в этом сезоне обязательно начнем свое дело.

Уходить из наемных сотрудников в предприниматели ей было не страшно.

- Нужно пробовать. Когда, если не сейчас? Вернуться к старому я смогу в любой момент, - рассуждает Софья.

Социальный контракт - это несколько форм материальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и причисленных к категории малоимущих (к слову, Софья на малоимущую в стереотипном представлении совсем не похожа: хорошо одета, держится уверенно, в общении с журналистами ни капли волнения. - Прим. ред.). Граждане в зависимости от потребностей могут претендовать на ежемесячные либо единовременные выплаты. Со своей стороны они обязуются выполнять программу социальной адаптации: найти работу, купить товары первой необходимости - одежду, обувь, лекарства, школьные принадлежности, заняться подсобным хозяйством или предпринимательством. Программа разрабатывается для каждого индивидуально, результатом должно стать повышение доходов.

Фото: iStock
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Отдельные регионы работают с такими программами уже несколько лет. В Свердловской области она запущена с 2014 года. С 2020-го проект получил федеральное софинансирование, его опробовали в 21 пилотном регионе, а с января 2021-го распространили на все субъекты РФ. Размер бюджетной поддержки - более 26 миллиардов рублей. Благодаря ей удалось повысить размер единовременных выплат. К примеру, раньше желающим открыть ИП предлагали 30 тысяч рублей, теперь - 250 тысяч.

Интерес к соцконтрактам не ажиотажный, но есть. В регионах с не очень высокими экономическими показателями договоры с государством заключают чаще. Так, в Курганской области только в прошлом году соцконтракт подписали 2619 человек, а в Свердловской за семь лет существования программы - 110. Однако с ростом выплат спрос заметно активизировался: за четыре месяца этого года на Среднем Урале заключено 211 контрактов, еще 171 заявление на рассмотрении. Всего в 2021-м Свердловская область планирует оформить 10 800 социальных контрактов, так что места еще есть.

- Соцконтракт у нас только начинает набирать обороты, - объясняет уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. - Уверен, программу необходимо расширять и углублять. Главное - понять, в каких направлениях. Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить, кому помогать и как.

По словам омбудсмена, в категорию малоимущих нередко попадают семьи с детьми, особенно многодетные, и такой механизм поддержки действительно способен вывести человека из трудной жизненной ситуации.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края
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Более того, соцконтракт может стать подспорьем не только для малоимущих, но и для тех, кто пусть и не имеет такой статус, но все же оказался в затруднительном положении, уверен Игорь Мороков.

- Помощь эта не обязательно должна быть материальной, - продолжает уполномоченный. - У нас была ситуация: женщина, трехкомнатная квартира на Ботанике, трое малышей, муж испарился. Дети только начинают ходить - возраст, когда ни на шаг не отойдешь. Трудная ситуация? Трудная! Мы в соцполитику: "Полагается няня". Они говорят: нет няни… Нашли спонсора, организовали помощницу. Мама нуждается не столько в деньгах, сколько в организационном содействии, чтобы она сходила в парикмахерскую, начала понемногу работать и со временем смогла встать на ноги.

Такая поддержка - своего рода профилактика, способ не дать семье опустить руки, не скатиться в нищету. При грамотном и отлаженном подходе она станет эффективным механизмом борьбы с бедностью.

- Однако он будет работать, когда исчезнет формальный подход к своим обязанностям со стороны соцработников и сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - о второй части названия этой структуры многие, кстати, забывают, - отмечает Игорь Мороков. - Все, что касается жизни людей, семьи, требует индивидуального подхода, простой человечности. Прежде чем наказывать родителя за то, что в холодильнике нет еды, нужно выяснить, что предшествовало возникновению этой ситуации. Возможно, человек серьезно заболел, пережил трагедию, попал в беду. Ему требуется лечение, консультация юриста и т. п. Необходимо его замотивировать, вдохновить, одним словом, поверить в него.

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