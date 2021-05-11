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11.05.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

Лесные пожары подошли вплотную к Тюмени

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)

С середины весны в Тюменской области свирепствуют многочисленные природные пожары. На данный момент они подошли вплотную к столице региона.

Фото: Отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"
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Уже 19 апреля во всем регионе был введен особый противопожарный режим, а в некоторых муниципалитетах - режим повышенной готовности: жителям запретили выходить в лес, разжигать костры и даже разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках до конца майских праздников. 11 мая губернатор Александр Моор объявил режим чрезвычайной ситуации в границах местных лесов, согласно которому заходить туда до конца месяца имеют право лишь граждане и транспорт, участвующие в ликвидации огня.

Ранее огнеборцам удалось потушить 70 пожаров в лесах и 150 - в полях и на болотах. По информации специализированного оперативного штаба, к полудню 11 мая зарегистрировано 69 лесных и ландшафтных пожаров на площади более 24 тысячи гектаров. Они, преимущественно, беглые низовые. Причем, некоторые из них бушуют на подступах к областной столице - город окутан смогом и запахом гари, в некоторых районах дышать можно только через медицинскую маску.

По сообщению директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, сейчас к тушению привлекли 1356 специалистов (сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы Ямала и Авиалесохраны) и 242 единицы техники. Огнеборцы трудятся с пяти утра до полуночи.

Причиной природной катастрофы на юге Западной Сибири называют довольно сухую осень, малоснежную зиму и не просто теплую, а жаркую и ветреную весну. Конечно, никто не отменял человеческую безалаберность - несмотря на запреты, люди поджигают сухую траву. На этой неделе дождя ждать не приходится: с 11 по 14 мая воздух прогреется до 28 градусов, а в выходные из-за антициклона будет еще жарче - до 33 градусов.

В Сибири рекомендовано ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
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