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11.05.2021 06:00
Рубрика: Происшествия

На Урале фура врезалась в будку дежурного по железнодорожному переезду

Текст: Татьяна Воробьева

На 95 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень накануне большегруз врезался в будку дежурного по железнодорожному переезду.

В Хабаровском крае устроивший ДТП водитель автобуса уснул за рулем

Происшествие, как передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области, случилось вечером в начале девятого на территории Богдановича.

"Водитель 1966 года рождения (стаж - 33 года) за рулем IVECO Stralis не обеспечил постоянный контроль за движением и, когда двигался через железнодорожный переезд, врезался в автоматическое заграждение, а потом - в будку дежурного", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

У шофера диагностированы закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб и ссадина на лбу: в момент аварии он не был пристегнут.

На месте ДТП организовали реверсивное движение (полностью автомобильный поток по федеральной трассе не перекрывали).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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