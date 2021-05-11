На Урале фура врезалась в будку дежурного по железнодорожному переезду

На 95 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень накануне большегруз врезался в будку дежурного по железнодорожному переезду.

Происшествие, как передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области, случилось вечером в начале девятого на территории Богдановича.

"Водитель 1966 года рождения (стаж - 33 года) за рулем IVECO Stralis не обеспечил постоянный контроль за движением и, когда двигался через железнодорожный переезд, врезался в автоматическое заграждение, а потом - в будку дежурного", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

У шофера диагностированы закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб и ссадина на лбу: в момент аварии он не был пристегнут.

На месте ДТП организовали реверсивное движение (полностью автомобильный поток по федеральной трассе не перекрывали).