Новости

Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе 15:04
В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки 15:02
Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе 15:00
В ГД предложили установить до 20 лет лишения свободы за сбыт оружия 14:49
Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей 14:34
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений" 14:33
Минфин предложит повысить налог на выплату доходов в Швейцарию и Сингапур 14:32
В Швейцарии 500 человек получат ежемесячный базовый доход для эксперимента 14:21
В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе 14:20
Мэр Казани назвал нападение на школу террористическим актом 14:07
Клишас исключил возвращение смертной казни в России 14:05
Уральский метеоролог рассказала, каким будет лето 13:58
Балтийский флот получил боевые машины пехоты БМП-3 13:57
Школьницы рассказали, как им удалось выбраться при нападении на школу 13:55
Российский Су-30 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции 13:54
Дополнительный инструктаж провели в школах Москвы после трагедии в Казани 13:38
Евросоюз выразил соболезнования жертвам стрельбы в школе в Казани 13:37
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 13:35
Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани 13:33
Семьям погибших и пострадавших в школе в Казани окажут помощь 13:25
Зюганов назвал стрельбу в Казани попыткой запугать общество 13:22
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 13:20
В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах 13:19
Голикова: Самолет МЧС с медицинскими специалистами отправится в Казань 13:17
В "Спартаке" рассказали о самочувствии избитого Антона Фетисова 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 13:33
Рубрика: Происшествия

Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани

Текст: Юлия Мякишева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести проверку школ после стрельбы в Казани. Заниматься ей будут сотрудники министерства образования и молодежной политики, министерства общественной безопасности, профильные ведомства и главы муниципалитетов.

В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах

Меры безопасности усилят в тех заведениях, где это необходимо, подчеркнули в департаменте информационной политики региона. Проинспектировать школы обещают оперативно. Также губернатор выразил соболезнования жителям Казани в телеграмме главе Татарстана Рустаму Минниханову.

- Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор Тюменской области Александр Мотор на своей официальной странице во "ВКонтакте" написал, что нужно сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии, однако о проверке пока не сообщается. Также он отметил, что правительство региона готово оказать помощь Татарстану.

- Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 города Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения, - сказал Александр Моор.

В школах Крыма ужесточат меры безопасности после трагедии в Казани

Соболезнования выразил и глава Челябинской области Алексей Текслер.

- Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв, - написал губернатор.

Напомним, по версии следствия, вооруженный молодой человек 2001 года рождения сегодня утром пришел в гимназию №175 Казани, которую он окончил, и открыл огонь. В результате инцидента есть раненые и погибшие. Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО Челябинская область Стрельба в школе Казани

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных