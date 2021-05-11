Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести проверку школ после стрельбы в Казани. Заниматься ей будут сотрудники министерства образования и молодежной политики, министерства общественной безопасности, профильные ведомства и главы муниципалитетов.

Меры безопасности усилят в тех заведениях, где это необходимо, подчеркнули в департаменте информационной политики региона. Проинспектировать школы обещают оперативно. Также губернатор выразил соболезнования жителям Казани в телеграмме главе Татарстана Рустаму Минниханову.

- Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор Тюменской области Александр Мотор на своей официальной странице во "ВКонтакте" написал, что нужно сделать все, чтобы не допустить повторения трагедии, однако о проверке пока не сообщается. Также он отметил, что правительство региона готово оказать помощь Татарстану.

- Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 города Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения, - сказал Александр Моор.

Соболезнования выразил и глава Челябинской области Алексей Текслер.

- Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв, - написал губернатор.

Напомним, по версии следствия, вооруженный молодой человек 2001 года рождения сегодня утром пришел в гимназию №175 Казани, которую он окончил, и открыл огонь. В результате инцидента есть раненые и погибшие. Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.