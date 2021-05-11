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11.05.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани

Текст: Иван Петров
Возбужденное казанскими следователями уголовное дело по факту стрельбы и взрыва в одной из школ Казани будут расследовать московские специалисты. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"По факту нападения на гимназию N175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Александр Бастрыкин поручил для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата СК", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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По предварительным данным следствия, вооруженный совершеннолетний молодой человек во вторник утром ворвался в образовательное учреждение. Там он открыл стрельбу на поражение. "На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь", - сообщили в СК России.

Отмечается, что нападавший был задержан. Его личность уже установлена - это местный житель 2001 года рождения, выпускник гимназии N175.

"По указанию председателя СК на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики - с применением необходимой техники они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления", - говорится в сообщении СК.

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