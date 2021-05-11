В МВД подтвердили задержание террориста, напавшего на гимназию в Казани

По ее словам, в настоящее время в школе "продолжаются оперативные действия".

В МВД напомнили, что 11 мая утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в школе №175 города Казани слышны звуки выстрелов. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов и спецслужб. "По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - говорится в сообщении МВД.

По последним данным, в школе погибли 11 человек. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о гибели семерых школьников - четырех мальчиков и трех девочек. Все они были учениками 8-го класса.

В настоящее время в Казани, сообщили в МВД, введен режим КТО (контртеррористическая операция). Ранее сообщалось об усилении безопасности во всех школах города. "Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся", - заверила Ирина Волк.