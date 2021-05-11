В Казани ограничили вход во все школы города после стрельбы

Власти Казани ограничили проход во все школы города после крупного ЧП в школе, где, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли девять человек. Об этом сообщает мэрия города.

- Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены, - приводит ТАСС сообщение администрации города.

Напомним, сегодня в гимназию Казани ворвались нападавшие, которые открыли стрельбу, после чего раздался взрыв. По предварительным данным, погибли девять человек - один учитель и восемь учеников. Один из нападавших задержан.

На место трагедии выехал президент Татарстана, также там работают специалисты различных ведомств.