Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11

Количество погибших в результате стрельбы в казанской гимназии увеличилось до 11 человек, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В числе погибших преимущественно дети, а также сотрудники учебного заведения. Пострадали 32 человека, их доставляют в больницы города.

Ранее в диспетчерском отделе Республиканского центра медицины катастроф сообщали о 12 пострадавших детях и одном взрослом. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу и ГКБ №7.

Стрельбу в казанской гимназии №175 открыли ворвавшиеся в здание двое неизвестных утром 11 мая. Одного из нападавших полицейские задержали при попытке скрыться.