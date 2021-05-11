Уральский метеоролог рассказала, каким будет лето

На смену достаточно холодной и многоснежной зиме на Средний Урал пришла быстрая и теплая весна, отметила начальник отдела агрометеорологии ФГБУ "Уральское УГМС" Людмила Саваринюк. Она также дала прогноз на лето - рассказала, чего ждать от природы людям и растениям. Кстати, последние начали активный рост раньше обычного.

- В этом году переход к среднесуточной температуре через ноль градусов осуществился на 8-10 дней раньше - 24 марта. Поля освободились от снега к 10 апреля. Теплый апрель способствовал быстрому прогреванию и подсыханию почвы, и уже в конце месяца можно было начать сев ранних яровых культур. Запаса влаги на полях было с избытком - на большей части Свердловской области они на 10-20 процентов превышали среднемноголетние значения, - сообщила Людмила Саваринюк.

По расчетам агрометеорологов, предстоящее лето порадует все живое - оно будет теплее обычного, но немного холоднее прошлогоднего. А урожай в этом году ожидается выше среднего за последние пять лет.

- Можно предположить, что рост и развитие яровых зерновых культур и овощей будет происходить при достаточной тепло-и влагообеспеченности. Острый дефицит влаги возможен лишь в июле, - добавила Саваринюк.

При этом неприятных сюрпризов на подступах к лету не будет. В ближайшие дни свердловчан ждет довольно жаркая погода, характерная скорее для июня. Максимальная температура составит 22-27 градусов, временами до 31 градуса, преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и грозы возможны 18-21 мая в большинстве районов Свердловской области. 21 мая придет похолодание - впрочем, до вполне комфортных 13-18 градусов в дневные часы. Конец мая будет умеренно прохладным.