В Челябинске школьник получил огнестрельное ранение в голову

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в одной из квартир на северо-западе Челябинска, где восьмилетний ребенок получил огнестрельное ранение головы, предположительно, во время игры с оружием. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили во вторник в полиции Челябинска.

- Трагедия произошла вчера вечером в одной из квартир на улице 40-летия Победы в Курчатовском районе, - рассказали в пресс-службе МВД. - По факту ранения ребенка организована проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе мэрии уточнили, что ребенок госпитализирован в больницу "скорой помощи" с огнестрельным ранением в область головы. Это учащийся одной из сельских школ, который во время майских праздников, видимо, гостил в Челябинске. По предварительным данным, во время инцидента он находился в компании сверстников.

Теперь полиции предстоит выяснить, как в руках детей оказалось оружие. И кто из них нажал на курок. Однако за оставленный без присмотра пистолет отвечать в любом случае придется взрослым.