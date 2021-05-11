В Челябинске сняли с поезда несовершеннолетнюю, ехавшую к жениху

В полицию Челябинска поступила ориентировка о розыске 16-летней жительницы Башкирии, которая, по словам матери, могла уехать со своим знакомым в Бурятию. В ходе розыскных мероприятий девушку действительно обнаружили в поезде с молодым человеком, передает Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте.

- Мать сообщила, что девочка забрала из общежития колледжа в городе Бирске (Башкирия), где она проживала, свои вещи и на звонки родных не отвечает, - пояснили в транспортной полиции. - Скоро удалось установить, что 16-летняя студентка едет в пассажирском поезде "Самара - Владивосток" из Уфы в город Гусиноозерск республики Бурятия вместе со своим 20-летним знакомым. Путешественницу задержали во время стоянки поезда на станции Челябинск.

Как пояснила сама студентка, с молодым человеком она познакомилась в соцсетях и почти год вела с ним переписку. После этого пара решила встретиться и начать совместную жизнь. По их совместному плану, жених сам приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск.

В Челябинске несовершеннолетнюю поместили в приют и передали в руки приехавшей за ней матери, отметили в полиции