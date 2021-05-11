В Екатеринбурге в ДТП погибла семья с ребенком

Трое взрослых и маленький ребенок - все члены одной семьи - погибли накануне в автокатастрофе на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, ДТП случилось около шести вечера: машина Fiat Ducato двигался со стороны Московского тракта в сторону Чусовского тракта, и столкнулась с ВАЗ- 2113, ехавшей в попутном направлении.

Оба автомобиля были сильно повреждены. В отечественной легковушке семья из пяти человек возвращалась с дачи домой: бабушка, дедушка, мама, отец и их семилетняя дочь. Все, кроме главы семейства, который находился за рулем, погибли.

"От полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ - они находились на заднем сидении. На переднем в автокресле находилась девочка, медики не смогли ее спасти", - сообщает Госавтонспекция.

Чтобы достать людей из покореженного железа на место аварии вызвали сотрудников МЧС со спецоборудованием.

"За рулем Fiat находился мужчина 1982 года рождения, стаж - 16 лет. В машине также находился пассажир 1984 года рождения. Они не пострадали", - уточнили в ГИБДД.

Правоохранительные органы провели замеры на месте происшествия, опросили свидетелей. Начато расследование.