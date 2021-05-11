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11.05.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Текст: Татьяна Воробьева

На автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и Audi Q7 с номерами Зауралья.

В Екатеринбурге в ДТП погибла семья с ребенком

Как передает пресс-служба правительства Курганской области, в автобусе ехали восемь человек (четверо из них погибли, в том числе - ребенок и шофер). Получившие ранения госпитализированы в Шадринск, но одного из них - ребенка - возможно, перевезут в больницу Кургана.

"В иномарке находились два человека. Водитель скончался, пассажирка доставлена в больницу с травмами", - рассказали в правительстве.

По данным регионального управления ГИБДД, водитель иномарки двигался в сторону Екатеринбурга, а автобус Mercedes - из Шадринска в сторону Тюмени. На 229 километре трассы внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в транспорт с пассажирами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и спасатели. Обстоятельства и причины автокатастрофы выясняются.

Местные власти готовят места размещения для родственников тех, кто попал в ДТП. Для уточнения информации о пострадавших можно звонить по номеру: 8(3522)498471.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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