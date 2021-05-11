Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами

Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству - первый замминистра иностранных дел Греции Милтиалис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе телеконференции обсудили начало авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Греции.

"Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, было выражено сегодня во время телеконференции, - отмечается в сообщении. - Основной темой телеконференции стал запуск греко-российского авиасообщения, что актуально в связи с открытием 15 мая греческого туризма". По этой причине сопредседатели согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных.

"Варвициотис не преминул подчеркнуть давние хорошие отношения между Россией и Грецией, - подчеркивают в греческом МИД. - Он также выразил соболезнования по поводу сегодняшнего вооруженного нападения на школу в Казани, в результате которого погибли молодые учащиеся".