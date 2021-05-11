Новости

СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе взрывчатке 21:08
В новгородских школах выпускные будут проходить с бойцами Росгвардии 20:49
В Петербурге усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани 20:31
В Екатеринбурге семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар 20:16
Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества" 20:10
Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами 20:08
Российские военные приступили к слежению за кораблем ВМС Франции в Черное море 20:01
Путин наградил главу Крыма Аксенова и художника Сафронова 19:53
В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 19:47
Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес Медведчука 19:46
В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву 19:15
Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны 18:13
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 20:08
Рубрика: В мире

Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству - первый замминистра иностранных дел Греции Милтиалис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе телеконференции обсудили начало авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Греции.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На Кипре отменили карантин для привитых туристов

"Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, было выражено сегодня во время телеконференции, - отмечается в сообщении. - Основной темой телеконференции стал запуск греко-российского авиасообщения, что актуально в связи с открытием 15 мая греческого туризма". По этой причине сопредседатели согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных.

"Варвициотис не преминул подчеркнуть давние хорошие отношения между Россией и Грецией, - подчеркивают в греческом МИД. - Он также выразил соболезнования по поводу сегодняшнего вооруженного нападения на школу в Казани, в результате которого погибли молодые учащиеся".

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете
МИД РФ выслал румынского дипломата из России
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия