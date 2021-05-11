Сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Тель-Авива

Радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, выпустило вечером 11 мая десятки ракет в направлении Тель-Авива, Модиины и Рамат ха-Шарона. Под обстрелом оказался практически весь центральный район Израиля, сообщают местные СМИ.

Большая часть ракет перехватывается израильской системой ПРО "Железный купол". Несмотря на это, уже три человека пострадали в городе Хулон, среди них пятилетняя девочка. Это произошло при прямом попадании ракеты в жилой дом.

В Тель-Авиве постоянно работают сирены воздушной тревоги.

Ранее ХАМАС заявил, что выпустил по Израилю 130 ракет. Это, по словам представителя радикалов, стало ответом на обстрел сектора Газа Израилем, продолжающегося последние дни. В результате обстрела в секторе были убиты и ранены несколько человек, а также обрушился 20-этажный дом.

Ранее днем ХАМАС обстреливал Ашдод и другие населенные пункты на юге Израиля. Чтобы ударить по Тель-Авиву, расположенному намного севернее, радикалам необходимы более мощные ракеты, чем те, которые они обычно применяют.