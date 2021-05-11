Сергей Женовач поставил в МХТ "В окопах Сталинграда"

Первый культурный шок: простреленный мхатовский занавес, раненая "чайка", забившаяся средь шехтелевских завитков... С каждой новой ударной звуковой волной летят софиты на сцене, "рвутся" снаряды в бельэтаже, "свистят" пули над головой в партере... Сергей Женовач поставил в МХТ им. Чехова повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" в жанре монологов о войне. Потрясающих до слез, пронзительных до спазмов в горле. Обрамленных тем реальным ужасом, какой люди испытывают, попав под первую бомбежку, и тем острейшим счастьем, которое выпадает им в редкие минуты мира и тишины.

Про войну много всего сегодня выходит. В МХТ вышла человеческая история. Крупным планом - внутреннее состояние человека на войне. Война в воспоминаниях. Война в откровениях. Война в исповедях. Война в самой сути человеческой трагедии... Мхатовский спектакль, если быть совсем точными, не про войну - про людей на войне, когда высечено главное, о чем говорят, думают, мечтают люди, если жить им осталось, быть может, совсем ничего, а второй жизни никто никому не обещал... И на этом фоне люди становятся лучше, как война раскрывает людей.

У новой постановки Женовача грандиозное начало и светлейший душевный конец. Меж ними - абсолютная документальная достоверность и запредельная энергия актерской подлинности. И свой особый обратный ход театрального времени: в финале еще все персонажи живы. Отмечают Новый год. Очень трогательная сцена, когда все собираются вместе согреться душой у новогодней елки. Смешно ее наряжают. А потом сидят грустные... Это праздник людей, уходящих из жизни. Из игрушек на елке - только звезда, как на памятнике усопшим бойцам. И самый старший из них капитан Сумароков (Сергей Сосновский), потерявший всех родных ("у меня даже дома нет, одна бомба - и все: ни жены, ни детей, никого..."), произносит тост за то, чтобы в первый же новый год после войны все были со своими семьями. Но мы-то догадываемся, что с ними будет дальше. И они знают, что их убьют...

Главную роль лейтенанта Керженцева исполняет Артем Быстров. "Мы играем, чтобы помнили, чтобы радовались жизни, чтобы понимали: люди положили свои жизни для того, чтобы у наших детей было все, - рассказал актер. - Про Великую Отечественную войну необходимо ставить спектакли и снимать кино. Но делать это не пафосно и рассказывать не про победы, а о том, какой ценой нам эти победы достались. Окопная правда, о которой пишет Некрасов и говорит Сергей Васильевич Женовач, заключается в том, что люди, которые через этот мрак прошли, никого на войне не осуждали, они все были на грани жизни и смерти. Каждый день. Каждую минуту..."

Спектакль исповедальный. Каждый персонаж говорит о том, что для него в жизни важно, по сути, он действительно исповедуется - через час или два его, может, уже в живых не будет. Большинству солдат Сталинградской битвы не исполнилось и двадцати пяти лет. "В окопах Сталинграда" играет мхатовская молодежь: тридцать молодых артистов МХТ им. Чехова и студенты Школы студии МХАТ, в возрастных ролях - два их старших товарища, мастера Евгений Сытый и Сергей Сосновский.

Декорации и свет двух художников - Александра Боровского и Дамира Исмагилова - отдельный профессиональный подвиг. Вместе с Сергеем Женовачом и композитором Григорием Гоберником они создали выдающееся театральное пространство. Начальные кадры войны - страшное событие, которое обрушилось на страну, как это в театре можно выразить? Они это выразили. Точно изобретя машину времени и сделав всех зрителей непосредственными участниками событий, словно весь театр оказался не в креслах, а в окопах. Потрясающий эффект полной физической причастности к той трагедии. И дело не в мастерстве пиротехников и спецэффектах, которые в таком масштабе даже в кино с его безграничными виртуальными возможностями редко кто достигает, а здесь такое удалось в театре, и театр при этом выстоял!

Структура спектакля четкая. Правда изображения документальная. У актеров каждый лучик из глаз - словно из тех лет, каждый голос - будто из той эпохи. Та же боль в глазах, и те же лица, будто с фотографий тех военных лет. И говорят с тобой не исполнители ролей в театре, а очень близкие тебе люди, ожившие с портретов из семейного альбома...

Концепция ясная: Сергей Женовач, верный своей театральной религии, занимается душой человека, а не развлечением публики. Он не делает полотна, он всегда рассказывает про людей, про их жизнь в разное время, в разные годы. "В окопах Сталинграда" вписывается в ряд его прежних - и больших, и малых, самых камерных, и всегда психологически очень подробных произведений по определению.

Про войну много всего сегодня выходит. В МХТ вышла человеческая история

Для МХТ это очень важный спектакль, выразивший свой благодарный поклон тем, кто стоял за нашу Родину и победил фашизм. Художественный театр должен был об этом сказать, и он сделал это так, как хотел сделать. Главным полем битвы здесь стал внутренний реализм. Колоссальная работа каждого причастного, такая вот особая личная веха жизни в искусстве. Всем тем, кто сегодня так же свято верит в настоящий психологически театр, - теперь сюда, под пули и в окопы...

P.S.

Несколько фактов из биографии Виктора Некрасова

Родился в 1911-м в Киеве. Получил архитектурное образование, затем окончил театральную студию при Киевском театре русской драмы. В 1941-1944 годах участвовал в боях в Сталинграде, на Украине, в Польше. Дважды был тяжело ранен. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды.

После второго ранения начал писать свои записки о Сталинграде, которые потом вылились в его книгу о войне "В окопах Сталинграда". Повесть вышла в 1946-м, получила сталинскую премию, была издана 120 раз тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на 36 языков... Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На памятнике - осколок из Сталинграда, который он там подобрал...