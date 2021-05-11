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11.05.2021 18:51
Рубрика: Власть

Самоволки ушли в минус

В армии стало больше порядка и меньше "неуставщины"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Количество преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей, по итогам прошлого года сократилось в армии и на флоте на четверть. Случаев так называемой неуставщины там стало меньше на 15,5 процента. Общее число правонарушений в Вооруженных силах снизилось более чем на 7,4 процента, а их участников - на 6,3 процента. Об этом на селекторном совещании в Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Укрепление дисциплины и правопорядка в войсках подняло авторитет армии в обществе. "По результатам социологических исследований 83 процента населения России отмечают высокую боеспособность армии и готовность защищать страну. 79 процентов граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом деятельность Вооруженных сил поддерживается почти 78 процентами населения нашей страны", - отметил министр.

Фото: Министерство обороны РФ
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По его словам, в подавляющем большинстве воинских коллективов удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. Этому в том числе способствует правильно организованная профилактическая работа среди военнослужащих. А еще - совместные действия Главной военной прокуратуры, Главного военного следственного управления и департамента военной контрразведки ФСБ России. Шойгу подтвердил, что минобороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах и созданию там необходимых условий для прохождения службы.

Министр назвал две задачи, решение которых должно повысить эффективность правоохранительной работы в Вооруженных силах и способствовать укреплению там дисциплины и порядка. "Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств", - считает Шойгу. Кроме того, следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих.

Отдельно на совещании говорили о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. "К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 тысяч доз препарата "Спутник V". Привито более 800 тысяч человек. План по вакцинации выполнен. Но активная работа в данном направлении продолжается", - доложил Шойгу. Он добавил, что поставки вакцины в войска идут ритмично и планомерно. А все свои мероприятия минобороны проводит с соблюдением мер профилактики коронавируса.

В целом деятельность Российской армии поддерживают почти 78 процентов населения нашей страны

Министр также напомнил, что 30 апреля в подмосковном парке "Патриот" прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная совершенствованию системы военной подготовки в гражданских вузах. Решено, что она станет доступной для студентов всех федеральных государственных высших учебных заведений страны.

Еще Шойгу поблагодарил тех, кто участвовал в подготовке и проведении торжеств, посвященных 76-й годовщине Победы. Он также напомнил, что сейчас минобороны проводит военно-патриотическую акцию "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". К 27 июня она охватит более 50 российских городов. "Для их жителей и гостей подготовлены познавательные выставки, лекции о героическом прошлом и настоящем нашей страны", - сказал Шойгу.

Власть Безопасность Армия

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