Такое объяснение мне пришлось давать моему немецкому коллеге, чтобы прояснить условия, на которых возможен диалог не только между профессионалами, но и представителями гражданского общества наших стран: "Мы не хотим, чтобы нас считали плохими учениками в хорошей школе. И мы не плохие ученики, и школа далека от совершенства".

Можно сколь угодно часто повторять слова о том, что отношения России и "коллективного Запада" хуже, чем во время "холодной войны", но эта констатация достаточно приблизительно отражает то, что происходит на самом деле. К тому же никогда не стоит забывать знаменитую фразу Станислава Ежи Леца: "Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали". Помимо кризиса доверия, возник кризис понимания, что, на мой взгляд, преодолеть еще сложнее. Вопрос в том, есть ли желание у западных партнеров. И какой наш шаг навстречу не покажется проявлением слабости.

Можно по-разному интерпретировать причины этого кризиса, обозначать исторические просчеты, которые привели нас к нынешнему положению вещей. Обратил бы внимание на острое суждение президента ИМЭМО РАН академика Дынкина о том, что во время объединения двух Германий нам, по аналогии с США, надо было договариваться о сохранении советских, а затем и российских, военных баз в ФРГ, - он высказал его, отвечая на вопросы Лошака. Это наверняка бы сдержало агрессивное расширение НАТО на Восток. Но сегодня, анализируя прошлое, необходимо озаботиться будущим.

О том, как продолжать взаимодействие с гражданским обществом ФРГ, шла речь на заседании рабочей группы по СМИ "Петербургского диалога", которое состоялось в эти праздничные майские дни под председательством В. Игнатенко. Оно со всей очевидностью будет развиваться в новых предлагаемых обстоятельствах. Предстоящие в сентябре нынешнего года выборы в бундестаг, безусловно, обострили заявления политиков, обращенные прежде всего к немецким избирателям. В том числе по вопросу отношений с Россией. Сегодня в Германии всерьез рассуждают о том, что партия "Союз 90"/"зеленые" может выйти победителем на грядущих выборах, а ее харизматический лидер Анналена Бербок имеет немало шансов стать новым бундесканцлером ФРГ.

По опросу ARD, проведенному 7 мая, пять дней назад, за "зеленых" готовы отдать своих голоса 26% немцев, за ХДС/ХСС - 23%, а за социал-демократов - всего 14%. От СДПГ лишь на два процента отстает правопопулистская "Альтернатива для Германии". И если многоопытный Армин Лашет, который возглавляет ХДС и выступает консолидированным лидером правоцентристского блока ХДС/ХСС, в отношении России скорее всего будет продолжать прагматическую политику Ангелы Меркель, то "зеленые" отличаются демонстративной антироссийской риторикой по большинству вопросов, представляющих взаимный интерес.

Мы не хотим, чтобы нас считали плохими учениками в хорошей школе. И школа далека от совершенства

Что не менее важно, в политической, медийной и общественной жизни ФРГ важную роль стали играть сравнительно молодые люди, у которых нет комплекса вины за нацистское прошлое Германии, а "восточная политика" Вилли Брандта и Эгона Бара, положившая начало качественно новым отношением с СССР в первой половине 70-х годов ХХ века, не является для них безусловной ценностью. Не учитывать все эти новые обстоятельства невозможно.

Но при всем том Германия по-прежнему является одним из важнейших экономических партнеров России, заинтересованных в развитии прагматичных отношений с нашей страной. Весомое свидетельство этому - отношение правительства ФРГ к завершению строительства "Северного потока-2". ХIII конференция Российско-Германского сырьевого Форума, прошедшая в конце апреля при участии министров и ведущих экспертов обеих стран, еще раз подтвердила продуктивную взаимосвязь двух экономик.

Увы, сегодня все реже вспоминают о том, что два народа, воевавшие друг с другом в двух кровопролитнейших войнах ХХ века, нашли в себе силы прийти к примирению не только политическому, но и человеческому. Думая об этом уникальном явлении, всегда вспоминаю заповедь Святейшего Патриарха Алексия II: "Я часто молюсь, чтобы Господь дал нам быстрее понять, что выше Закона может быть только Любовь, выше Права - лишь Милость, а выше Справедливости - лишь Прощение..." Эта мудрость - выше политики, она отражает внутреннюю работу коллективной народной души.

Разумеется, при любом политическом раскладе, но непременно при обоюдном желании мы найдем с немецкими партнерами те темы, которые будут в равной степени важны для наших стран. Даже с "зелеными", которых, как и нас волнуют проблемы экологии, новой энергетики, сохранение ряда договоров в военной сфере. Но важно не утратить не только партнерские, но и человеческие связи. Нельзя забывать, что межгосударственные отношения не всегда совпадают с отношениями людей и народов, живущих в этих государствах. Вовсе неслучайно, что большинство немцев, несмотря на русофобские мантры значительной части германских СМИ и ряда видных политиков, по-прежнему считают, что с Россией важно иметь добрососедские отношения.

Но при всем том Германия по-прежнему является одним из важнейших экономических партнеров России

Да и в нашей стране не наблюдаются антигерманские настроения, скорее напротив. За минувшее полвека мы сумели возродить все лучшее, что связывало наши народы на протяжении более чем тысячелетия наших связей, - в науке и образовании, художественной культуре, экономике, отношениях между людьми. Именно этот исторический "запас прочности" позволяет сегодня осуществлять такие крупные проекты, как "Год Германии в России" и "перекрестный" российско-германский год "Экономика и устойчивое развитие". Насколько хватит этого запаса? Сумеем мы его приумножить или растратим полностью?